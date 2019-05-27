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Коболев порадовал: цена на газ в июле снизится на 8%
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что в июле стоимость газа для украинских потребителей снизится на 8%, передает replyua.net. По его словам, причина такого решения заключается в том, что на международном рынке газ дешевеет. С учетом этого в июне «Нафтогаз» снизит цену на газ для промышленных потребителей примерно на 8%.
Помимо этого, в соответствии с решением правительства, цена для коммерческих пользователей влияет на цену для обычного населения. В связи с этим с июля 2019 года обычные граждане будут платить фактически на 8% меньше за газ.
«Согласно решению правительства, «Нафтогаз» для коммерческих потребителей устанавливает цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. В связи с этим, в июле «Нафтогаз «отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле – 5803 грн. за 1 тыс.. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)», – говорится в сообщении. Напомним, что в мае цена на газ для украинцев тоже снизилась.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, цена, газ, июль
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