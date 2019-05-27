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«Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому

27.05.2019 17:38
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«Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому

Актеры, которые трудятся в студии «Квартал 95» записали видео напутствие президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном канале Зе-команды в «Ютубе».

На видео актеры исполняют на сцене песню, в которой напоминают Зеленскому о главных задачах президента.

«У тебя непростая задача: Для страны стать зеленым светом, Через пять лет не стать богаче, Человеком оставшись при этом. И пройдя через медные трубы, Так взлететь, чтобы не упасть. Потому что, извини за грубость, Очень злобная с*ка — власть», — поется в песне «Квартала».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обращение, Квартал 95, Зеленский
 
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