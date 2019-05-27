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«Мост Кличко» сотрясло новое ЧП, прибыла охрана: «Людей не пускают»
Скандальный стеклянный мост в Киеве после скандала в обед решил вновь «удивить» посетителей
Об этом сообщает Perepichka News на своем Telegram-канале.
«На мосту уже два треснутых стекла. У каждого стоит охрана, которая следит, чтобы люди не проверяли уже разбитые стекла на прочность. Кличко ставил цель удивить жителей и гостей столицы этим мостом и полностью её выполнил», — говорится в сообщении.
Более того, журналисты показали, что на момент ЧП на мосту находились люди.
Как сообщалось ранее, скандальный стеклянный мост в Киеве не простоял и дня, как по нему уже пошли трещины
Строительство нового пешеходно-велосипедного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве ознаменовалось сразу несколькими скандалами. В частности, на днях выяснилось, что за время его строительства стоимость объекта выросла почти на 160 миллионов гривен.
И вот, наконец, мост был торжественно открыт в присутствии мэра Киева Виталия Кличко. Впрочем, первые проблемы с мостом не заставили себя ждать. Так, менее чем через сутки с момента открытия объекта на мосту появились трещины. Изначально в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные стреляли по мосту снизу, однако позже представитель Муниципальной охраны рассказал, что повреждения появились после того, как на мосту попрыгали дети.
Фотографии поврежденного моста уже появляются в соцсетях. Люди жалуются на то, что миллионы гривен были выброшены на ветер. Кроме того, пошедшие по поверхности моста трещины заставили некоторых задуматься о его надежности.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, Кличко, мост
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