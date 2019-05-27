- В партии «Слуга народа» пообещали не прогуливать заседания парламента15:54
- Побоище в одесской колонии: стянуты спецназ и Нацгвардия, здание горит15:40
- "Слуга народа" готова: в Киеве представили главных действующих лиц партии Зеленского15:20
- Скандал с мостом Кличко набирает обороты15:00
- Город во Львовской области может полностью уйти под землю14:40
- Гройсман жестко отреагировал на предложение Коломойского о дефолте14:20
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- Парубий рассказал, когда ожидать отставку Кабмина13:45
- У Супрун тысячами аннулируют декларации врачей с пациентами: названа причина13:30
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО13:14
Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде
В Верховной Раде Украины примут решение об отставке правительства премьер-министра Владимира Гройсмана в течение текущей недели.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает необходимость рассмотреть в четверг, 30 мая, вопрос об отставке правительства.
Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Парламента. "Согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, на это дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе”, - заявил он.
Также Парубий дал поручение комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть в среду на заседании этот вопрос. "Чтобы в четверг мы смогли рассмотреть этот вопрос об отставке Кабмина и премьер-министра Украины”, - добавил спикер, подчеркнув, что это будет один из “ключевых вопросов” пленарной неделе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, голосование, Кабмин, Верховная Рада, Гройсман, Парубий
- Депутатов лишили карточек: отставка правительства в опасности
- "Будут мешать", - у Зеленского рассказали, когда решатся на роспуск Верховной Рады
- Депутаты "завалили" голосование за расторжение договора о дружбе с Россией
- Гройсман заявив, що збере екстрене засідання через ситуацію з вугіллям
- Срочная новость: парламент запретил антитеррористическую операцию
- Всемирный банк поторопил Украину с автоматической индексацией пенсий
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО13:14
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением12:45
- «Его никто не привлечет к ответственности»: украинцы в ярости из-за откровений Стрелкова о зверствах на Донбассе10:30
- Боевики на Донбассе резко изменили ход боев: последние новости с фронта10:15
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков20:49
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В партии «Слуга народа» пообещали не прогуливать заседания парламента15:54
- Побоище в одесской колонии: стянуты спецназ и Нацгвардия, здание горит15:40
- Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет"15:30
- "Слуга народа" готова: в Киеве представили главных действующих лиц партии Зеленского15:20
- Скандал с мостом Кличко набирает обороты15:00
- Город во Львовской области может полностью уйти под землю14:40
- Гройсман жестко отреагировал на предложение Коломойского о дефолте14:20
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- Парубий рассказал, когда ожидать отставку Кабмина13:45
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО