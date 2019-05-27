Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде

27.05.2019 16:30

В Верховной Раде Украины примут решение об отставке правительства премьер-министра Владимира Гройсмана в течение текущей недели.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает необходимость рассмотреть в четверг, 30 мая, вопрос об отставке правительства.

Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Парламента. "Согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, на это дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе”, - заявил он.

Также Парубий дал поручение комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть в среду на заседании этот вопрос. "Чтобы в четверг мы смогли рассмотреть этот вопрос об отставке Кабмина и премьер-министра Украины”, - добавил спикер, подчеркнув, что это будет один из “ключевых вопросов” пленарной неделе.



Источник: www.dialog.ua