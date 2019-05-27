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Парубий рассказал, когда ожидать отставку Кабмина
Вопрос об отставке Кабинета министров будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайший четверг, 30 мая.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом сегодня на согласительном совете ВР сказал спикер парламента Андрей Парубий. «На четверг, как и удалось договориться на предыдущей неделе, запланирован блок вопросов аграрной политики, но также, в соответствии с законом, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины», — сказал он.
Кроме того, спикер отметил, что что согласно законодательству, у парламентариев есть 10 дней, чтобы рассмотреть этот вопрос.
Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Этот же указ предусматривает проведение досрочных парламентских выборов 21 июля. Тем временем, глава правительства Владимир Гройсман официально подал в отставку 24 мая. Также Гройсман заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.
Теги: Донбасс, отставка, Кабмин, Парубий
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