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Побоище в одесской колонии: стянуты спецназ и Нацгвардия, здание горит
В одесской исправительной колонии начался бунт
Об этом сообщают одесские СМИ.
По информации, сегодня в колонии № 51, расположенной на Люстдорфской дороге, 9, пытались совершить побег заключенные.
«В колонии №51 на данный момент происходит бунт, полицейские дерутся с зеками и убивают друг друга. Это очень срочно,- сообщает издание УСИ.
Стало известно, что в здании начался пожар. Более 10 пожарных машин, находятся возле колонии.
Согласно предварительной информации из разных источников, из колонии совершен массовый побег. Не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе. Также есть информация о пострадавших.
Тем временем издание Думская сообщает, что задержали шестерых беглецов. По непроверенным данным, заключенные подняли бунт «из-за плохих условий содержания». Больше ста человек забаррикадировались внутри.
Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.
По состоянию на 12.00 спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.
Источник: https://odessa.politeka.net
Теги: Донбасс, Одесса, колония, побои, нацгвардия
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