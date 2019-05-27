- Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить20:40
- Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков20:20
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады20:01
- Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»19:48
- Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику19:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»18:48
- Стали известны детали бунта в одесской колонии18:32
- На Зеленского подали иск в Верховный суд18:13
- В Украине закрываются магазины сети «Фуршет»17:50
Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков
Соединенные Штаты намерены искать пути, способствующие скорейшему возвращению на родину украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в 2018 году в Керченском проливе.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил член Комитета по вопросам безопасности и разведки Сената США Джеймс Лэнкфорд.
«Я понимаю, что сердца всех граждан Украины и Одессы очень волнуются за возвращение украинских моряков, взятых в плен российскими властями. Мы планируем искать пути их скорейшего возвращения на родину и к их семьям», – заявил Лэнкфорд.
По его словам, на сегодняшний день в рамках его рабочего визита в Одессу, которую он впервые посетил, также состоятся встречи с командованием Военно-морских сил ВСУ, других родов войск, а также представителями местных властей. В программе – обсуждение вопросов экономики, укрепления сотрудничества между странами. Более того, сенатор анонсировал рабочий визит в Киев после Одессы.
Теги: США, Донбасс, моряки, военнопленный
- Коаліція на чолі з США завдала удару по Сирії
- Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков
- Россия и боевики "Л/ДНР" замерли в страхе: что узнал военный беспилотник США за 6 часов разведки над Донбассом
- Люди смогут прожить гораздо дольше: ученые сделали сенсационное заявление
- Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены
- Невероятная история женщины, которая ни разу в жизни не улыбалась
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы16:45
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО13:14
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением12:45
- «Его никто не привлечет к ответственности»: украинцы в ярости из-за откровений Стрелкова о зверствах на Донбассе10:30
- Боевики на Донбассе резко изменили ход боев: последние новости с фронта10:15
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков20:49
- Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить20:40
- Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков20:20
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады20:01
- Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»19:48
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику19:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»18:48
- Стали известны детали бунта в одесской колонии18:32
- На Зеленского подали иск в Верховный суд18:13
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО