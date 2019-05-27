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Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков

27.05.2019 20:20
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Соединенные Штаты намерены искать пути, способствующие скорейшему возвращению на родину украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в 2018 году в Керченском проливе.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил член Комитета по вопросам безопасности и разведки Сената США Джеймс Лэнкфорд.

«Я понимаю, что сердца всех граждан Украины и Одессы очень волнуются за возвращение украинских моряков, взятых в плен российскими властями. Мы планируем искать пути их скорейшего возвращения на родину и к их семьям», – заявил Лэнкфорд.

По его словам, на сегодняшний день в рамках его рабочего визита в Одессу, которую он впервые посетил, также состоятся встречи с командованием Военно-морских сил ВСУ, других родов войск, а также представителями местных властей. В программе – обсуждение вопросов экономики, укрепления сотрудничества между странами. Более того, сенатор анонсировал рабочий визит в Киев после Одессы.



Теги: США, Донбасс, моряки, военнопленный
 
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