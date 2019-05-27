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Стали известны детали бунта в одесской колонии
Полиции удалось остановить мятеж в одесской колонии №51, который начали по указанию "воров в законе". Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель - дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников ГКИС и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать. А вот "ворам в законе" жить в нашей стране будет еще труднее", - заявил он.
Напомним, по факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство.
В офисе Омбудсмена указали, что предварительно причиной бунта установлено обыски, которые проводили у осужденных.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, колония, бунт
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