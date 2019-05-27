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Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»
Россия пренебрегает международным правом и не собирается выполнять приговор трибунала ООН
Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политолог Кирилл Молчанов.
По его словам, однако, многое будет зависеть от новоизбранного президента. Если Владимир Зеленский станет действовать нестандартно, то шансы на урегулирование ситуации возрастут.
«Он (здесь и далее речь идет о Зеленском — ред.) мог бы инициировать проведение переговоров в нормандском формате, или в минской контактной группе, откуда, кстати, уволились почти все украинские представители.
Или он мог бы вообще позвонить президенту Путину. Потому что Петр Порошенко, он же что-то там обсуждал с Путиным, и мы об этом узнавали только задним числом», — говорит Молчанов.
Также эксперт отмечает, что, к сожалению, решение трибунала ООН и многих международных инстанций не имеет императивного действия, за его неисполнение не угрожают последствия. Страна, которая проигрывает в этих судах, даже не факт, что попадет под санкции.
«Ярким примером является дело Никарагуа против США. Штаты проиграли тогда суд, но ничего не выполнили. Россия таким же образом будет пренебрегать международным правом», — рассказывает Молчанов.
Напомним, ранее у Владимира Путина началась истерика после проукраинского решения Международного трибунала ООН по украинским военнопленным. Как заявил личный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, судьбу украинских военнопленных «не должен решать Международный трибунал ООН».
Он утверждает, что этим якобы должен заниматься только российский суд.
«Позиция Кремля в вопросе о возможности освобождения захваченных российскими силовиками украинских военных моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву», — заявил спикер Владимира Путина.
Стоит отметить, что суд ООН не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от открытия новых дел против моряков, о чем Украина просила в иске.
Также суд приказал обеих сторон воздерживаться от действий, которые могут углубить спор, который рассматривался.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, моряки, Зеленский
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