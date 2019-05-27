В партии «Слуга народа» пообещали не прогуливать заседания парламента

27.05.2019 15:54

Партия «Слуга народа» пообещала работать каждый рабочий день и постоянно голосовать. Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, депутаты, которые войдут в состав партии, не будут прогуливать заседания Верховной Рады и комитетов. Корниенко уточнил:

«Фракция партии „Слуга народа“ будет ходить, будет голосовать, будет ходить по пятницам, будет голосовать по пятницам, если откроют голосование, будет ходить на комитеты, будем срывать кворумы на комитетах, мы будем бороться с единоличными комитетами. Все, что мы обещали людям, мы это все будем реализовывать».

Также, Корниенко отметил, что на данном этапе подбора кандидатов в депутаты от «Слуги народа» всех предупреждают об обязанности «работать, а не решать свои вопросы.

Источник: https://donpress.com