- Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков20:20
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады20:01
- Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»19:48
- Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику19:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»18:48
- Стали известны детали бунта в одесской колонии18:32
- На Зеленского подали иск в Верховный суд18:13
- В Украине закрываются магазины сети «Фуршет»17:50
- «Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому17:38
Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда, передает НВ.
«Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда», — говорится в сообщении.
Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.
В Верховный суд подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске Верховной Рады.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, иск, Верховная Рада, Зеленский
- Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун
- НБУ подал против Коломойского новые иски на 10 миллиардов
- Гаага: перспективы для Украины. Мнение замглавы МИД
- Антикоррупционный суд в Украине под вопросом: Верховная Рада отозвала важный законопроект
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО
- Предприятия Донбасса за землю задолжали более трех миллионов
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы16:45
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО13:14
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением12:45
- «Его никто не привлечет к ответственности»: украинцы в ярости из-за откровений Стрелкова о зверствах на Донбассе10:30
- Боевики на Донбассе резко изменили ход боев: последние новости с фронта10:15
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков20:49
- Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков20:20
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады20:01
- Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»19:48
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику19:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»18:48
- Стали известны детали бунта в одесской колонии18:32
- На Зеленского подали иск в Верховный суд18:13
- В Украине закрываются магазины сети «Фуршет»17:50
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО