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Зеленский обратился к нардепам с новым заявлением
Президент Украины обратился к парламентариям с просьбой не использовать трибуну Рады для предвыборной агитации.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
Зеленский также призвал не превращать Раду в площадку для избирательных компаний.
«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное — не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками», — написал в своем сообщении Владимир Зеленский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обращение, Верховная Рада, Зеленский
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