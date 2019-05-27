Зеленский обратился к нардепам с новым заявлением

27.05.2019 10:45

Президент Украины обратился к парламентариям с просьбой не использовать трибуну Рады для предвыборной агитации.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Зеленский также призвал не превращать Раду в площадку для избирательных компаний.

«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное — не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками», — написал в своем сообщении Владимир Зеленский.

Источник: https://donpress.com