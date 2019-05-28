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Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно
Известный российский журналист и активный критик Владимира Зеленского Аркадий Бабченко неожиданно похвалил избранного президента за его поступок. На своей странице в социальной сети Бабченко отметил, что поездка Зеленского на фронт является хорошим знаком, пишет Диалог.UA.
"Там, где надо поставить плюс, ставим плюс. Если Главнокомандующий поехал на фронт - это всегда хорошо", - отметил журналист. При этом полностью воздержаться от критики Бабченко не смог и напомнил об информации, согласно которой Зеленский якобы пытался уклониться от службы в армии. По мнению Бабченко, Зеленский должен был отправиться на фронт первым делом, вместо целого ряда сомнительных поступков, которые он совершил после своей победы. "Другое дело, что это надо было сделать первым делом. Не видосики пилить, не на сцене скакать, не Конституцию нарушать, не лысого чмокать, не власть рейдерить и везде своих из кооператива "Квартал" ставить, а сразу, после инаугурации, первым же делом пойти на Михайловскую и стать там перед Стеной на колено. А вторым делом поехать на фронт", - пишет журналист.
Теги: Донбасс, поездка, фронт, Бабченко, Зеленский
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