Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина

28.05.2019 20:22

Президент Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, вернув гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Об этом заявил политик и общественный деятель Дмитрий Спивак, передает dialog.ua.

"ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА президента Владимира Зеленского - это возвращение Саакашвили. За три с половиной года, Михо и его партия проиграли ВСЕ выборы в Грузии. Президентские, Парламентские, местные. Грузины, которым Саакашвили дважды присягал на верность, отказали ему в доверии и не хотят его видеть на Родине. И лишь в Украине, неуемный и разрушительный характер Миши находит своих почитателей. В Европе скучно. Лекции надо читать. А хочется большой политикой заниматься. Мой прогноз. Все будет по отработанному плану. Сначала пристроит часть своей команды на должности. Затем попробует возглавить правительство, или попытается стать "отцом нации" и раздавать "почти бесплатные" советы всем и вся. А через пол года уйдёт в оппозицию к Зеленскому, вновь организует свою партию и начнёт раскачивать лодку для очередных досрочных выборов... чтобы таки стать Премьер-министром. Украины. Это последний шанс. Прощальная гастроль артиста. Иначе, пенсия. Путин первый запустил эту мысль, предложив Зеленскому вернуть гражданство Михо... Он знает, чем закончится эти очередные украинские гастроли.... И в Киеве заглотили эту наживку... Я считаю, что это фатальная ошибка. Зря Вы, Владимир Александрович... Ох, зря.... Одесса знает....Время пошло...