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Яценюк сделал мрачный прогноз для Украины, в случае если Украина обьявит дефолт
Экс-премьер дал новоизбранному президенту советы по поводу дефолта. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк отреагировал на предложение олигарха Коломойского объявить в стране дефолт.
Свое мнение политик выразил на странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
Экс-премьер напомнил, что украинское государство было на грани дефолта пять лет назад, когда в казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долгов. После ухода Яценюка с должности цифры существенно изменились: в казне стало 90 миллиардов гривен, а долг уменьшился на 7 миллиардов. Политик объяснил, почему не пошел путем Аргентины, которая тогда объявила дефолт. "Дефолт – это клиническая смерть экономики", – резюмировал экс-премьер. Яценюк посоветовал Зеленскому сформировать свою экономическую программу и программу вместе с МВФ, поскольку у Украины нет другой альтернативы.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Яценюк, дефолт, МВФ, Зеленский
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