Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз

28.05.2019 18:28

В течение ближайших лет тарифы на газ, а следовательно на отопление и горячую воду в Украине продолжат расти. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономразвития и торговли (МЭРТ). В документе указано изменение тарифов (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен, пишет Сегодня.

Так, эксперты предполагают, что цены на газ в 2019 году вырастут на 15%, в 2020-м – на 20%, в 2021-м – на 14%, в 2022-м – на 10%. Предыдущий прогноз, обнародованный в марте предполагал, что в 2019 году тариф на газ повысится на 15%, в 2020-м – на 18%, а в 2021-м – на 15%.

Как известно, стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду. Эксперты прогнозируют, что эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% – в 2020-м и на 11,5% – в 2021-м.