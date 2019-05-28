Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз

28.05.2019 18:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз

В течение ближайших лет тарифы на газ, а следовательно на отопление и горячую воду в Украине продолжат расти. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономразвития и торговли (МЭРТ). В документе указано изменение тарифов (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен, пишет Сегодня.
Так, эксперты предполагают, что цены на газ в 2019 году вырастут на 15%, в 2020-м – на 20%, в 2021-м – на 14%, в 2022-м – на 10%. Предыдущий прогноз, обнародованный в марте предполагал, что в 2019 году тариф на газ повысится на 15%, в 2020-м – на 18%, а в 2021-м – на 15%.
Как известно, стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду. Эксперты прогнозируют, что эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% – в 2020-м и на 11,5% – в 2021-м.



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, тарифы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх