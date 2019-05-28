Команда Зеленского запустила проект «Социальный лифт»

28.05.2019 12:15

Команда Зеленского запустила свой социальный проект LIFT, который предназначен для поиска вакансий в государственном секторе, а также для предложения собственных идей реформирования страны, сообщает ТСН.

"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - заявили у Зеленского.