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Команда Зеленского запустила проект «Социальный лифт»
28.05.2019 12:15
Команда Зеленского запустила свой социальный проект LIFT, который предназначен для поиска вакансий в государственном секторе, а также для предложения собственных идей реформирования страны, сообщает ТСН.
"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - заявили у Зеленского.
Теги: Интернет, сайт, социальная программа, Зеленский
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