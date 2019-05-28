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Украина в шаге от получения нового безвиза: «побила рекорд по убийствам»
Украина на финальном этапе получения нового безвизового режима с популярной среди туристов страной. Об этом пишет Политека.
Сообщается, что вчера, 27 мая, были проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам. Главным вопросом двухсторонних переговоров, как отмечают в департаменте МИД, была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.
«Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран», – подчеркнул председатель департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
Стоит отметить, что Мексика на сегодняшний день довольно популярная страна среди туристов, но украинцам следует знать о ее печальных «рекордах». Так, в первом квартале текущего года Мексика побила рекорд по убийствам.
Как сообщает агентство France Press, в 2019 году было совершено, по официальным данным, 8493 убийства. Эти показатели, согласно статистике, на 9,6% больше от цифр за аналогичный период прошлого года, который, в свою очередь, оказался самым жестоким в истории Мексики (свыше 33500 убийств).
Отметим, что подобные «рекорды» Мексика ставит не впервые. Так, в мае 2017 года власти Мексики сообщили, что этот месяц стал самым кровавым за последние 20 лет. В частности, в стране за один месяц было совершено 2186 убийств, что является абсолютным рекордом с 1997 года.
Теги: Украина, Донбасс, Мексика, убийство, рекорд, безвизовый режим
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