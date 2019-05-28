Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины

28.05.2019 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о потере экс-главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили гражданства Украины. Об этом сказано на сайте президента, пишет ДонПресс.

В тексте указа сказано:

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 „О прекращении гражданства Украины Бондаревой, Корнийчук, Коротецкого и других“ изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины».