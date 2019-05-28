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Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины
28.05.2019 17:41
Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о потере экс-главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили гражданства Украины. Об этом сказано на сайте президента, пишет ДонПресс.
В тексте указа сказано:
«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 „О прекращении гражданства Украины Бондаревой, Корнийчук, Коротецкого и других“ изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины».
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, возвращение, Саакашвили, Зеленский
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