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Данилюк объяснил, почему Саакашвили вернули гражданство Украины
29.05.2019 09:08
Лишение гражданства Украины Михеила Саакашвили не было примером того, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.
Комментируя возвращение Саакашвили украинского гражданства Данилюк отметил:
«Сейчас важно одно: был нарушен закон, то, как поступили с Михеилом, не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому справедливость была восстановлена, в дальнейшем это не вопрос Владимира Зеленько — он просто восстановил справедливость, верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, Саакашвили
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