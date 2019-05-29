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«Из Администрации президента пропала секретная информация»: у Зеленского ошеломили заявлением
Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что этим срочно займутся правоохранительные органы
Из ситуативного центра в Администрации президента Украины исчезла секретная информация.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-министра финансов Украины Данилюка, исчезли мониторы и серверы, на которых все это хранилось. Данилюк даже снял и выложил соответствующее видео.
«Так она (ситуативная комната, – ред.) сейчас выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе», – заявил Данилюк.
Он добавил, что все это было демонтировано «во время смены власти». И данное действие Данилюк назвал «цивилизованной» передачей власти в Украине».
Также экс-министр отметил, что у него просто нет слов, и заявил, что теперь этим займутся компетентные органы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, секретные данные, Администрация президента
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