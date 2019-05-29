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«Из Администрации президента пропала секретная информация»: у Зеленского ошеломили заявлением

29.05.2019 08:00
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«Из Администрации президента пропала секретная информация»: у Зеленского ошеломили заявлением

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что этим срочно займутся правоохранительные органы

Из ситуативного центра в Администрации президента Украины исчезла секретная информация.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-министра финансов Украины Данилюка, исчезли мониторы и серверы, на которых все это хранилось. Данилюк даже снял и выложил соответствующее видео.

«Так она (ситуативная комната, – ред.) сейчас выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе», – заявил Данилюк.

Он добавил, что все это было демонтировано «во время смены власти». И данное действие Данилюк назвал «цивилизованной» передачей власти в Украине».

Также экс-министр отметил, что у него просто нет слов, и заявил, что теперь этим займутся компетентные органы.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, секретные данные, Администрация президента
 
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