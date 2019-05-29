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Киевский патриархат не существует: Епифаний подписал важный указ

29.05.2019 21:03
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Киевский патриархат не существует: Епифаний подписал важный указ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний подписал указ, признающий недействительным распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, передает replyua.net.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины),» – говорится в документе.

Напомним, ранее Филарет заявил, что УПЦ КП на некоторое время отказалась от своего статуса патриархата для получения Томоса, но сам Киевский патриархат после создания ПЦУ не ликвидирован.

Вместе с тем, в Министерстве культуры объяснили, что УПЦ КП прекратила свое существование, так как постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года деятельность такого религиозного объединения была прекращена путем присоединения к созданной Православной Церкви Украины.



Теги: Донбасс, религия, церковь
 
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