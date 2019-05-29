Кравчук: пора начинать прямые переговоры между Украиной и Россией

29.05.2019 09:15

Первый президент украинского государства Леонид Кравчук во время эфира ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что нашей стране нужно как можно быстрее возобновить прямые переговоры со страной-агрессором Российской Федерацией.

Как информирует replyua.net, бывший глава государства высказал слова уверенности, что Киеву от Москвы необходимы «нормальные отношения», которые будут базироваться на международном праве, а не «братство» и «дружба».



Кравчук отметил, что без прямого диалога между Украиной и Россией невозможно достичь этого. «Касательно мира, то после обновления минского формата первым шагом должен стать диалог с Россией». В это же время он дал совет официальному Киеву «не бояться» разговаривать напрямую с агрессором.



Бывший президент Украины констатировал: «Когда люди говорят – пушки молчат». По мнению Леонида Кравчука, настроения в политикуме Украины о максимальности удаления от России являются ошибочными, ведь у нашей страны и РФ более двух тысяч километров общей границы. Именно этот факт, по мнению Леонида Кравчука, не дает возможности полностью разорвать отношения. «Пора бы уже начинать», - подытожил он.