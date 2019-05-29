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На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства

29.05.2019 22:38
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На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Министерства экономической торговли и развития Украины на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ, пишут Подробности:

  • 2019 год - на 15%;
  • 2020 год - на 20%;
  • 2021 год - на 14%;
  • 2022 год - на 10%.

В декабре 2018 года прогноз роста цен на газ выглядел несколько иначе:

  • 2019 год - на 15%,
  • 2020 год - на 18%
  • 2021 год - на 15%.

Рост тарифов на горячую воду и отопление:

  • 2019 год - на 20% (в декабрьском прогнозе – на 10%);
  • 2020 год - на 15% (так же);
  • 2021 год - на 11,5% (15%);
  • 2022 год - на 10%.

Рост тарифов на электроэнергию:

  • 2019 год - на 15% (в декабрьском прогнозе – на 20%);
  • 2020 год - на 18,9% (на 19,5%);
  • 2021 год - на 20% (так же);
  • 2022 год - на 7%.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение
 
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