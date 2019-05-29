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На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства
29.05.2019 22:38
Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Министерства экономической торговли и развития Украины на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ, пишут Подробности:
- 2019 год - на 15%;
- 2020 год - на 20%;
- 2021 год - на 14%;
- 2022 год - на 10%.
В декабре 2018 года прогноз роста цен на газ выглядел несколько иначе:
- 2019 год - на 15%,
- 2020 год - на 18%
- 2021 год - на 15%.
Рост тарифов на горячую воду и отопление:
- 2019 год - на 20% (в декабрьском прогнозе – на 10%);
- 2020 год - на 15% (так же);
- 2021 год - на 11,5% (15%);
- 2022 год - на 10%.
Рост тарифов на электроэнергию:
- 2019 год - на 15% (в декабрьском прогнозе – на 20%);
- 2020 год - на 18,9% (на 19,5%);
- 2021 год - на 20% (так же);
- 2022 год - на 7%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение
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