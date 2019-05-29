На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства

29.05.2019 22:38

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Министерства экономической торговли и развития Украины на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ, пишут Подробности:

2019 год - на 15%;

2020 год - на 20%;

2021 год - на 14%;

2022 год - на 10%.

В декабре 2018 года прогноз роста цен на газ выглядел несколько иначе:

2019 год - на 15%,

2020 год - на 18%

2021 год - на 15%.

Рост тарифов на горячую воду и отопление:

2019 год - на 20% (в декабрьском прогнозе – на 10%);

2020 год - на 15% (так же);

2021 год - на 11,5% (15%);

2022 год - на 10%.

Рост тарифов на электроэнергию: