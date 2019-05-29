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Парламентские выборы на носу: У Тимошенко раскрыли карты

29.05.2019 12:48
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Парламентские выборы на носу: У Тимошенко раскрыли карты

Партия "Батькивщина" пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в прямом эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба "Батькивщины", передает УП.

"Те политические силы, которые поддерживают наш новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", – сказала Тимошенко.

Председатель партии отметила, что пока ее политической силе и ей лично очень важно просто создать условия, при которых "украинцы будут счастливыми".

Тимошенко подчеркнула, что ее команда – не в оппозиции к новому президенту.

"Мы хотели ему передать новый экономический курс, который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту , которого избрали люди", - подытожила лидер "Батькивщины".

В то же время, по данным "Украинской правды", партия "Батькивщина" вела переговоры сразу с несколькими политсилами относительно возможного похода на выборы. В частности, Юлия Тимошенко общалась по этому поводу с мэром Киева Виталием Кличко.

Как объясняют источники УП, стороны не сошлись из-за квот: Кличко якобы хотел 30% списка "Батькивщины". Тимошенко не могла прогарантировать такие проценты.

Вместе с тем источники в "Батькивщине" указывают, что партия Тимошенко переживает не лучшие времена: едва ли не все партийцы, с которыми общается УП, жалуются на финансовые проблемы политсилы.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Тимошенко
 
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