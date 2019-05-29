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Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы

29.05.2019 21:40
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Представители партий «Солидарность» и УДАР договорились о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает источник в бывшей правящей коалиции.

Как отметил знакомый с ситуацией источник, сторонам удалось договориться о походе единой командой под брендом «Европейской солидарности». Также, «Солидарность» и УДАР согласились на формирование совместного списка на основе праймериз.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Кличко, Порошенко
 
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