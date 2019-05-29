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Партия Саакашвили "Рух нових сил" решила идти на выборы в Верховную Раду - названа причина
"Рух нових сил" пойдет на досрочные парламентские выборы в Украине, чтобы реализовать задуманные концепции по улучшению страны.
Об этом рассказал один из лидеров движения Давид Сакварелидзе, передает "Диалог.UA". Ранее Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили. Так, Сакварелидзе поддерживает решение Зеленского о том, что было возвращено украинское гражданство Михеилу Саакашвили.
Также он подчеркнул, что президент уже сделал верный первый шаг на своем посту, когда распустил Парламент, который нельзя назвать легитимным с 2015 года. Он не стал пояснять, каковы причины так считать.
Также он подтвердил информацию о том, что партия "Рух нових сил" будет идти на выборы в Парламент. По его словам, они делают это для того, чтобы воплотить в жизнь наработанные концепции.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, партия, Саакашвили
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- Партия Саакашвили "Рух нових сил" решила идти на выборы в Верховную Раду - названа причина19:00
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