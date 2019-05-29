«Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко

29.05.2019 14:15

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В среду, 29 мая, загорелся завод Кузница на Рыбальском (бывшая Ленинская кузница). Очевидцы в сети опубликовали снимки с места возгорания на пирсе предприятия.

На кадрах можно заметить очень сильное задымление, его видно с расстояния в несколько километров. На месте работают пожарные, информации о причине ЧП пока нет.

Происшествие подняло в Сети волну шуток о том, что это Петр Порошенко (завод ранее принадлежал ему) что-то уничтожает.

«Рошенко ( Порошенко) пытается уничтожить-спалить документацию о воровстве в Украине своей команды, с собой во главе, в течение пяти лет ???», «Бухгалтерия и архив горят?)))», «Может Петя доки палит», «Петя сервера уничтожает», — говорится в комментариях.

Отметим, что в ноябре 2018 года Кузница на Рыбальском официально перешла к Сергею Тигипко. Корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября 2018 года подписали пакет документов о продаже ЧАО Завод Кузня на Рыбальском с новым владельцем – компанией Эвинз лимитед из группы ТАС, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Источник: https://politeka.net