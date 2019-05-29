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Планы президента Зеленского на будущее
20 мая прошла инаугурация и Зеленский стал президентом Украины. Сейчас, он вникает в тонкости своей новой должности, но план на первые 100 дней у Зеленского уже готов.
Что за планы?
• оздоровление экономики
Для этого он сейчас пытается понять, как на экономику страны повлияла некомпетентность его предшественников. Также Зеленский намерен узнать, как обстоят дела с зарплатами у людей на различных должностях и оценить состояние финансового сектора.
• борьба с коррупцией
Команда президента намерена реформировать антикоррупционные органы.
• судебная система
Новоизбранный президент планирует провести переаттестацию для судей.
Кроме того, в его 100-дневную программу входят: подбор специалистов на серьезные государственные посты, создание Службы финансовых расследований, а также некоторые идеи, о которых общественность узнает позже.
Мнение экспертов о планах Зеленского
Специалисты положительно отзываются о Зеленском, хотя и отмечают, что ему не достает опыта и квалификации. Несмотря на это, они считают, что Зеленский сумеет правильно раздать обязанности членам своей команды и при надобности, воспользуется помощью иностранных партнеров.
Специалисты опасаются лишь того, что он начнет решать все проблемы сразу, не справиться и разочаровавшись, бросит все на полпути.
Отношения с Россией
Не так давно, Зеленский высказался об ужесточении санкций для России. Ему это необходимо, чтоб Путин отказался от захваченных территорий. Зеленский рассчитывает на сотрудничество, после того как завершится конфликт.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, президент, будущее, план, Зеленский
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