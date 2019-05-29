Порошенко отметился циничной выходкой в зоне ООС: «вот и показал всего себя»

29.05.2019 16:01

Экс-президент Украины Петр Порошенко ошеломил украинцев своими действиями

Пользователи сети отреагировали на показательный случай, когда экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз наплевательски отнесся к украинским военным. Об этом сообщил экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Так, Михаил Саакашвили написал, что АТО-шники на передовой нуждаются во многом, и поездка Владимира Зеленского в зону проведения ООС на Донбассе – яркий пример того, как президент обязан интересоваться жизнью украинских воинов – экс-президент Петр Порошенко такой чуткостью и вниманием не отличался:

«Военные не дадут мне соврать, я не помню, чтобы Порошенко был так далеко на передовой, как вчера был Зеленский, и он просто молодец, что проверил санузлы для солдат. В январе 2016 я прямо с передка поехал к Порошенко в Карпаты и рассказал ему, что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал», – вспоминает Михаил Саакашвили.

Источник: https://politeka.net