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Рада утвердила переименование двух областей
Комитет Верховной Раады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 29 мая.
Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.
Соответствие законопроектов Основному закону ранее подтвердил Конституционный суд.
Напомним, в начале февраля парламентарии поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение поддержали 240 народных депутатов.
В 2018 году Рада приняла постановление о переименовании Кировоградского района одноименной области в Кропивницкий район. А 20 ноября депутаты приняли решение направить в Конституционный суд законопроект, который предусматривает переименование Кировоградской области в Кропивницкую.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, переименование, область, Верховная Рада, декоммунизация
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