Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь

29.05.2019 19:48

Экс-глава Одессой ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение о лишении его украинского гражданства, пересек границу и приземлился в Киеве.

В аэропорту его встречают однопартийцы из «Руху новых сил».

Также Саакашвили встретили журналисты, общественные деятели. Всего встречающих насчитывалось около двух сотен. Политика приветствовали криками «Миша».

Источник: https://donpress.com