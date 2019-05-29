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Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь

29.05.2019 19:48
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Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь

Экс-глава Одессой ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение о лишении его украинского гражданства, пересек границу и приземлился в Киеве.

В аэропорту его встречают однопартийцы из «Руху новых сил».

Также Саакашвили встретили журналисты, общественные деятели. Всего встречающих насчитывалось около двух сотен. Политика приветствовали криками «Миша».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Саакашвили
 
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