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Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь
29.05.2019 19:48
Экс-глава Одессой ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение о лишении его украинского гражданства, пересек границу и приземлился в Киеве.
В аэропорту его встречают однопартийцы из «Руху новых сил».
Также Саакашвили встретили журналисты, общественные деятели. Всего встречающих насчитывалось около двух сотен. Политика приветствовали криками «Миша».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Саакашвили
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