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Саакашвили заговорил о политических амбициях после возвращения в Украину: «Я видел все»
Украинский политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о своих политических амбициях после возвращения в страну
Об этом сообщает «112.Украина».
«У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности», — отметил он.
В то же время Саакашвили уточнил, что готов помочь действующей власти Украины советом, если это понадобится.
«Мне кажется, что есть много других людей, вообще все меняется в Украине. Я хочу подчеркнуть, что надо вывести вперед новых людей. Если им нужен будет мой совет или где нужно будет подставить плечо, поделиться опытом удачным или неудачным – я с удовольствием поделюсь. Но сейчас очень важно набирать людей по конкурсу, а не по другим признакам, это очень важная история», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский выдал новый указ относительно Михаила Саакашвили. Президент принял решение по украинскому гражданству Михаила Саакашвили.
Соответствущее распоряжение опубликовано на правительственном сайте. Так своим указом Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Сам Михаил Саакашвили уже успел поблагодарить президента Украины:
«Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!
—
Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!».
В сети взорвались реакцией на произошедшее:
«Это подарок на день пограничника !!)) Welcome too Ukraine !!!»
«Зе! настоящий Президент!!!»
«Это просто супер пупер…Михаил ждём негайно на Украинской земле с хлебом и солью ты человек Украинского народа и точка.»
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, возвращение, Саакашвили
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