Тимошенко предложат должность премьера в коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины»

29.05.2019 17:47

Если опираться на социологию, то в новом парламенте будет партия «Слуга народа», партия «Оппозиционная платформа – За життя!», «Европейская солидарность», «ВО «Батькивщина». Под большим вопросом попадание в новую Верховную Раду «Гражданской позиции» Гриценко и «Голоса» Вакарчука. Понятно, что в новом парламенте мы не увидим Радикальной партии Ляшко, также, как и «Самопомичи» Садового. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал политолог Дмитрий Корнейчук.



Он отметил, перед Игорем Коломойским станет сложный вопрос, как формировать коалицию. С партией Порошенко коалицию никто делать не будет. Есть вариант – сделать коалицию с партией Медведчука и Бойко, но, что для Коломойского, что для Зеленского – это будет смертный приговор в электоральном плане, потому что заходить в коалицию с откровенно пророссийской фракцией и при этом называть Россию – агрессором, говоря о том, что надо усиливать санкции – это помножит на ноль рейтинг Зеленского.



Корнейчук не исключил возможности Москвы надавить на Коломойского и потребовать создать именно такую коалицию, но в электоральном плане – это будет концом в политике для Зеленского. По мнению эксперта, самым оптимальным вариантом он видит создание коалиции между «Слугой народа» и «Батькивщиной» с назначением Тимошенко – премьером. Этот формат коалиции выглядит самым оптимальным на сегодняшний момент. Читайте также – политолог объяснил, зачем Полякова и Саакашвили идут в парламент.