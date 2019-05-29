- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- Тимошенко предложат должность премьера в коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины»17:47
- Зеленский внес на рассмотрение в Раду несколько важных законопроектов17:30
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Порошенко отметился циничной выходкой в зоне ООС: «вот и показал всего себя»16:01
- Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только15:48
- У Зеленского назвали причину возвращения Саакашвили гражданства Украины15:15
- Зеленский сделал важное заявление о будущем украинских военных14:47
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко14:15
Тимошенко предложат должность премьера в коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины»
Если опираться на социологию, то в новом парламенте будет партия «Слуга народа», партия «Оппозиционная платформа – За життя!», «Европейская солидарность», «ВО «Батькивщина». Под большим вопросом попадание в новую Верховную Раду «Гражданской позиции» Гриценко и «Голоса» Вакарчука. Понятно, что в новом парламенте мы не увидим Радикальной партии Ляшко, также, как и «Самопомичи» Садового. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал политолог Дмитрий Корнейчук.
Он отметил, перед Игорем Коломойским станет сложный вопрос, как формировать коалицию. С партией Порошенко коалицию никто делать не будет. Есть вариант – сделать коалицию с партией Медведчука и Бойко, но, что для Коломойского, что для Зеленского – это будет смертный приговор в электоральном плане, потому что заходить в коалицию с откровенно пророссийской фракцией и при этом называть Россию – агрессором, говоря о том, что надо усиливать санкции – это помножит на ноль рейтинг Зеленского.
Корнейчук не исключил возможности Москвы надавить на Коломойского и потребовать создать именно такую коалицию, но в электоральном плане – это будет концом в политике для Зеленского. По мнению эксперта, самым оптимальным вариантом он видит создание коалиции между «Слугой народа» и «Батькивщиной» с назначением Тимошенко – премьером. Этот формат коалиции выглядит самым оптимальным на сегодняшний момент. Читайте также – политолог объяснил, зачем Полякова и Саакашвили идут в парламент.
Теги: Донбасс, Батькивщина, Тимошенко, Слуга народа
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:
- Суд обязал расследовать махинации партии Тимошенко
- Савченко могут исключить из "Батькивщины" на ближайшем заседании
- «Юлю геть!»: сторонники Саакашвили освистали Тимошенко после прорыва границы
- Тимошенко вступает в «борьбу» за Саакашвили
- Руководителя "Батькивщини" отпустили на свободу
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- Тимошенко предложат должность премьера в коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины»17:47
- Зеленский внес на рассмотрение в Раду несколько важных законопроектов17:30
- Ученые предсказали новый ледниковый период в 2020 году17:20
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Порошенко отметился циничной выходкой в зоне ООС: «вот и показал всего себя»16:01
- Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана. И не только15:48
- У Зеленского назвали причину возвращения Саакашвили гражданства Украины15:15
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко