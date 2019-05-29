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«Трепещите!»: выяснилось, как Зеленский будет использовать Саакашвили
Без победы Владимира Зеленского возвращения Саакашвили было бы маловероятным
Об этом в видео-интервью Politeka напомнил председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук.
По его словам, в дальнейшем будут проводиться расследования и возбуждаться уголовные дела в отношении всех тех, кто по поручению предыдущего президента Петра Порошенко занимался фальсификацией дела Михеила Саакашвили.
«Михеил Саакашвили — успешный политик и ему есть что показать обществу. Он уже делал успешные реформы, он может показать, где он ошибался. Я думаю, что Саакашвили будет ценить тот шаг, который сделал Зеленский и будет бороться с олигархической системой», — говорит Катеринчук.
Также политик отметил, что украинцы могут использовать знания и умения Саакашвили в борьбе за честную власть и для устранения олигархов от влияния на материальные блага каждой украинской семьи.
«Саакашвили точно будет бороться с олигархической составляющей, поэтому для соратников его возвращение — это праздник, а для других — это повод задуматься, как можно использовать его опыт», — резюмирует Катеринчук.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, гражданство, Саакашвили, Зеленский
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