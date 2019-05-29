Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Зеленского назвали причину возвращения Саакашвили гражданства Украины

29.05.2019 15:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112.Украина» прокомментировал возвращение украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, подчеркнув, что в нашей стране закон должен быть один для всех, а паспорт нельзя использовать в качестве политического механизма.

Вместе с тем, разумов утверждает, что каждый человек должен нести ответственность за совершенное преступление, а нарушитель должен отвечать по законам Украины.

«Использовать паспорт в качестве определенных механизмов, далеко не всегда связанных с реальными событиями, а больше используя в качестве политического аргумента или политического кнута, недопустимо», - сообщил советник Владимира Зеленского.

Напомним, что 22 мая экс-губернатор Одесской области и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. По словам политика, он не испытывает политических амбиций и ему не нужны «никакие должности и преференции». Вернуться в Украину Саакашвили намерен уже сегодня.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, гражданство, Саакашвили, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх