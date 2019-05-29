У Зеленского назвали причину возвращения Саакашвили гражданства Украины

29.05.2019 15:15

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112.Украина» прокомментировал возвращение украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, подчеркнув, что в нашей стране закон должен быть один для всех, а паспорт нельзя использовать в качестве политического механизма.

Вместе с тем, разумов утверждает, что каждый человек должен нести ответственность за совершенное преступление, а нарушитель должен отвечать по законам Украины.



«Использовать паспорт в качестве определенных механизмов, далеко не всегда связанных с реальными событиями, а больше используя в качестве политического аргумента или политического кнута, недопустимо», - сообщил советник Владимира Зеленского.



Напомним, что 22 мая экс-губернатор Одесской области и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. По словам политика, он не испытывает политических амбиций и ему не нужны «никакие должности и преференции». Вернуться в Украину Саакашвили намерен уже сегодня.

Источник: https://replyua.net