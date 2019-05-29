Украинцам разрешили досрочно выходить на пенсию

29.05.2019 10:45

Родитель ребенка-инвалида имеет право выйти на пенсию на 5 лет раньше пенсионного возраста, если сын или дочь признаны инвалидами до достижения шести лет. Это должно подтверждаться медицинскими заключениями. Соответствующий вывод выдала Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №330/2181/16-а (2-а/330/36/2016).

Предусмотрев при этом лишь одну оговорку, передает ubr.ua.

«Если ребенок признан ребенком-инвалидом после достижения им шестилетнего возраста, или инвалидом с детства после достижения восемнадцатилетнего возраста, мать этого ребенка имеет право на получение указанной пенсии только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста», — говорится в постановлении БП-ВС.

По словам юристов, других исключений суды обычно не делают.

«На мой взгляд, данное решение и незаконно, и несправедливо. Большая палата Верховного суда (без Украины) довольно формально подошла к решению данного социального вопроса, не изучив всех обстоятельств данного дела и последствий такого решения. Не будет хотя бы одной справки, и ни на какие поблажки можно не рассчитывать. Так случилось в этом деле. Мать не смогла собрать всех бумаг и не получила льготу по выходу на пенсию. Подобных историй очень много. Достаточно семье не досчитаться одного документа, и льгот по досрочной пенсии уже не будет. Причем мы не говорим о повышенных выплатах, а лишь о стандартной пенсии. Просто на 5 лет раньше обычного для ухода за ребенком-инвалидом», — рассказал UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Источник: https://from-ua.com