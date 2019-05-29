- Украинцам разрешили досрочно выходить на пенсию10:45
- Планы президента Зеленского на будущее10:30
- Саакашвили заговорил о политических амбициях после возвращения в Украину: «Я видел все»10:00
- Кравчук: пора начинать прямые переговоры между Украиной и Россией09:15
- Данилюк объяснил, почему Саакашвили вернули гражданство Украины09:08
- «Из Администрации президента пропала секретная информация»: у Зеленского ошеломили заявлением08:00
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»07:45
- До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування07:13
- Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина20:22
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
Украинцам разрешили досрочно выходить на пенсию
Родитель ребенка-инвалида имеет право выйти на пенсию на 5 лет раньше пенсионного возраста, если сын или дочь признаны инвалидами до достижения шести лет. Это должно подтверждаться медицинскими заключениями. Соответствующий вывод выдала Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №330/2181/16-а (2-а/330/36/2016).
Предусмотрев при этом лишь одну оговорку, передает ubr.ua.
«Если ребенок признан ребенком-инвалидом после достижения им шестилетнего возраста, или инвалидом с детства после достижения восемнадцатилетнего возраста, мать этого ребенка имеет право на получение указанной пенсии только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста», — говорится в постановлении БП-ВС.
По словам юристов, других исключений суды обычно не делают.
«На мой взгляд, данное решение и незаконно, и несправедливо. Большая палата Верховного суда (без Украины) довольно формально подошла к решению данного социального вопроса, не изучив всех обстоятельств данного дела и последствий такого решения. Не будет хотя бы одной справки, и ни на какие поблажки можно не рассчитывать. Так случилось в этом деле. Мать не смогла собрать всех бумаг и не получила льготу по выходу на пенсию. Подобных историй очень много. Достаточно семье не досчитаться одного документа, и льгот по досрочной пенсии уже не будет. Причем мы не говорим о повышенных выплатах, а лишь о стандартной пенсии. Просто на 5 лет раньше обычного для ухода за ребенком-инвалидом», — рассказал UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, украинцы
- Мнение политологов: Социальные протесты не перерастут в революцию
- Рева рассказал, как отныне будут формироваться пенсии для украинцев
- Янукович обещает инвалидам-чернобыльцам денег в следующем году
- Ефремов: "Чернобыльцев" с высокими пенсиями можно приземлить уголовными делами
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Гройсман пообещал новые повышения пенсий
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Украинцам разрешили досрочно выходить на пенсию10:45
- Планы президента Зеленского на будущее10:30
- Известная прорицательница составила для украинцев прогноз на неделю10:11
- Саакашвили заговорил о политических амбициях после возвращения в Украину: «Я видел все»10:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Кравчук: пора начинать прямые переговоры между Украиной и Россией09:15
- Данилюк объяснил, почему Саакашвили вернули гражданство Украины09:08
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры 08:16
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»