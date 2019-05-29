Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»

29.05.2019 07:45

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук разгневал украинцев, попавшись на связи с Петром Порошенко.

Музыкант даже не пытается скрыть тесных отношений к бывшим президентом. Журналист Алексадр Дубинский на своей странице в Facebook рассказал о подозрительном совпадении.

Как заметил блогер, люди, во время выборами президента активно выступавшие в поддержку Петра Порошенко, начали вести агитацию за Святослава Вакарчука и его новую партию «Голос» перед парламентскими. Александр Дубинский поделился скриншотами, на которых видно, что Вакарчук публикует видео, снятое одним из блогеров-«порохоботов» по имени Андрей Луганский.

«Вчерашние порохоботы типа олешко и Ко — перешли на службу к Вакарчуку. На своей странице он без стеснения постит видео, снятое одним из них, неким «луганским»» — пишет журналист в соцсети. Он предположил, что этот факт в наглядно выдает истинного «хозяина» музыканта — Петра Порошенко. — «Это в копилку доказательств причастности Порошенко к «голосу» Славика», — подчеркнул автор публикации.

Пользователи социальных сетей дружно раскритиковали Святослава Вакарчука, обвинив его в продажности. Многие напомнили другие случаи, когда певца уличали в связи с экс-президентом:

«Вакарчук в Раду не пройдет, но у него появится новое дело: носить передачки Порошенко в место не столь отдаленное»; «Мне он никогда не внушал доверия. За него я моя семья никогда бы не проголосовали. Мутный он какой то»; «Это было ясно когда Вакарчук агетировал за Порошенко как говорят одной ж*пой сидит на двух стульях»; «Известно, что Вакарчук подпевала не только на сцене, а и Пороха тоже. Еще с майдана есть фотография Вакарчука и Пороха»; «Кто б сомневался. Это же естественное явление. Продажные находят друг друга».

Источник: https://from-ua.com