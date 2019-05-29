«Уроды»: Пьяный Мосийчук обозвал телезрителей в прямом эфире

29.05.2019 13:15

Нардеп Игорь Мосийчук устроил скандал в прямом эфире шоу на украинском телеканале ZIK .

Это произошло после того, как украинцы задали нардепу несколько неудобных вопросов.

Провокационный вопрос касался возможного алкогольного опьянения нардепа.

«Вы имеете право оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в котором я есть», — ответил Мосийчук.

После к нему обратилась пенсионерка, которая требовала извинений от него за его состояние в эфире.

В ответ народный депутат назвал телезрителей, которые сделали предположения по поводу его состояния, «уродами».

«Эти все уроды, которые звонят, рассказывают о нетрезвом состояние, „идиот“, „дурак“ и тому подобное, это все люди, которых направляют из определенного центра. Господи, дай им понимание», — заявил Мосийчук.

Источник: https://donpress.com