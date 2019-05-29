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В Ровно военнослужащие будут проходить обучение по программе НАТО

29.05.2019 14:00
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В городе Ровно начался курс, в ходе которого возможность пройти переподготовку получат бывшие и действующие военнослужащие украинских Вооруженных сил по гражданской специальности. Как передает replyua.net, об этом сказано в сообщении пресс-центра ОГА региона. 

«Наша работа осуществляется по нескольким программам, собственно, в рамках одной из них вы и будете учиться - это Программа по социальной адаптации военнослужащих, действует с 1999 года. На протяжение этого времени нашу поддержку на пути социальной адаптации почувствовали свыше 11 тысяч человек. В минувшем году мы провели переподготовку около 800 слушателей и тот бюджет, который мы получили на этот год позволит нам осуществить обучение такого же количества слушателей», - сказал менеджер Программы НАТО-Украина Кристофер Штаудт.

Также он добавил, что программа предоставляет возможность пройти подготовку по следующим направлениям: менеджмент, маркетинг, английский язык, экономика малых предприятий, радиоэлектроника, дизайн, информационные технологии, охрана, навигация маломерных судов.



Теги: Донбасс, НАТО, военные, обучение
 
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