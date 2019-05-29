В Украине изменили правила голосования на выборах: какие нужны документы

29.05.2019 19:31

В Украине 24 мая стартовала избирательная кампания по выборам в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

С этого дня украинцы могут изменить место голосования, если они проживают не по месту регистрации, пишут Факты.

Как сообщает Гражданская сеть «Опора», ЦИК изменила перечень документов, которые необходимо предоставлять в органы ведения Государственного реестра избирателей. Теперь, чтобы временно изменить место голосования, достаточно подать только заявление и паспорт.

«Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Теперь только заявление и паспорт. Больше никаких барьеров на пути к избирательным урнам», — говорится в сообщении «Опоры» в Facebook.

Напомним, раньше такой перечень документов был разрешен только для переселенцев и жителей оккупированных территорий.

Всем остальным избирателям к паспорту и заявлению нужно было добавить еще подтверждающие документы, о том, что действительно в день голосования человек будет находится в том месте, где хочет проголосовать (справку с места работы или учебы, командировочное удостоверение, билеты и т. д.).

Есть еще один важный момент, связанный с изменением места голосования. Дело в том, что на предстоящих выборах украинцам выдадут два бюллетеня — для голосования по общегосударственному многомандатному и одномандатному избирательным округам. Те, кто примет участие в голосовании за пределами своего округа, смогут проголосовать лишь в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Источник: https://from-ua.com