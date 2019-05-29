Во Франции назвали условия для проведения встречи «нормандской четверки»

29.05.2019 11:15

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новая встреча в «нормандском формате» пройдет, когда для этого сложатся политические условия.

«Я бы хотел этого. Я ее [встречу] организую, так как Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», — заявил французский лидер.

Эмманюэль Макрон также анонсировал переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и не исключил возможности визита в Киев.

Источник: https://donpress.com