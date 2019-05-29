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Вступительная кампания-2019: главные новшества
Когда и какие документы подавать?
Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений начнется 1 июля. Именно подать
документов станет возможно только с 10 июля. Только 7 заявлений не более чем на 4 разные специальностиможно подать для бюджетного обучения, для контрактного обучения количество заявок не ограничено.
16 июля – последний день, когда подают документы те, кто поступает по собеседованию или вступительным экзаменам.
22 июля – последний день, когда абитуриенты, поступающие по сертификату ВНО, смогут подать документы.
Подача документов должна совершаться онлайн.
Бумажные документы подаются только, если:
• есть ошибки в данных абитуриент в базе и аттестате/ сертификате ВНО;
• абитуриент повторно поступает на бюджет;
• поступление происходит на основании собеседования, вступительных, льгот;
• абитуриент является иностранцем;
Полный список причин можно узнать на сайте Министерства образования.
Когда проводятся экзамены, творческие конкурсы, собеседования?
1-10 июля – даты проведения творческих конкурсов.
Обратите внимание на то, что результаты ВНО не влияют на допуск к творческому конкурсу.
Здесь представлен график творческих конкурсов каждого вуза.
11-22 июля – дополнительные сессии творческих конкурсов.
17-22 июля – даты проведения вступительных экзаменов.
Можно ли воспользоваться сертификатом ВНО прошлых годов?
Действительными считаются сертификаты 2018-2019 годов по иностранным языкам. Для остальных предметов можно предъявить сертификаты 2017-2019 годов
Какой проходной балл?
Вузы определяют его по результатам конкурса.
В этом году министерство установило фиксированный проходной балл для некоторых специальностей.
- не ниже 150 баллов по второму и третьему предмету на специальности 221 (Стоматология), 222 (Медицина) и 228 (Педиатрия);
- общий конкурсный балл абитуриента не ниже 130 — на специальности 08 (Право), 28 (Публичное управление), 29 (Международные отношения) и для поступающих на магистратуру по специальности 226(Фармацевтика, промышленная фармацевтика).
Есть ли новые льготы?
Медики и педагоги, которые решат отработать 3 года в деревне или поселке городского типа имеют право на приоритетное поступление. Полный перечень льгот представлен здесь.
Дополнительные баллы получат абитуриенты:
• из сел;
• поступающие на приоритетные для государства спеиальности;
• абитуриенты из других городов, избравшие киевский вуз.
Когда обнародуют списки?
До 26 июля. Их можно будет посмотреть в электронном кабинете абитуриента или на сайте.
Оригиналы необходимо принести до 31 июля.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, ВУЗ, вступительные экзамены, обучение
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