Вступительная кампания-2019: главные новшества

29.05.2019 20:30

Когда и какие документы подавать?

Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений начнется 1 июля. Именно подать

документов станет возможно только с 10 июля. Только 7 заявлений не более чем на 4 разные специальностиможно подать для бюджетного обучения, для контрактного обучения количество заявок не ограничено.

16 июля – последний день, когда подают документы те, кто поступает по собеседованию или вступительным экзаменам.

22 июля – последний день, когда абитуриенты, поступающие по сертификату ВНО, смогут подать документы.

Подача документов должна совершаться онлайн.

Бумажные документы подаются только, если:

• есть ошибки в данных абитуриент в базе и аттестате/ сертификате ВНО;

• абитуриент повторно поступает на бюджет;

• поступление происходит на основании собеседования, вступительных, льгот;

• абитуриент является иностранцем;

Полный список причин можно узнать на сайте Министерства образования.

Когда проводятся экзамены, творческие конкурсы, собеседования?

1-10 июля – даты проведения творческих конкурсов.

Обратите внимание на то, что результаты ВНО не влияют на допуск к творческому конкурсу.

Здесь представлен график творческих конкурсов каждого вуза.

11-22 июля – дополнительные сессии творческих конкурсов.

17-22 июля – даты проведения вступительных экзаменов.

Можно ли воспользоваться сертификатом ВНО прошлых годов?

Действительными считаются сертификаты 2018-2019 годов по иностранным языкам. Для остальных предметов можно предъявить сертификаты 2017-2019 годов

Какой проходной балл?

Вузы определяют его по результатам конкурса.

В этом году министерство установило фиксированный проходной балл для некоторых специальностей.

не ниже 150 баллов по второму и третьему предмету на специальности 221 (Стоматология), 222 (Медицина) и 228 (Педиатрия);

общий конкурсный балл абитуриента не ниже 130 — на специальности 08 (Право), 28 (Публичное управление), 29 (Международные отношения) и для поступающих на магистратуру по специальности 226(Фармацевтика, промышленная фармацевтика).

Есть ли новые льготы?

Медики и педагоги, которые решат отработать 3 года в деревне или поселке городского типа имеют право на приоритетное поступление. Полный перечень льгот представлен здесь.

Дополнительные баллы получат абитуриенты:

• из сел;

• поступающие на приоритетные для государства спеиальности;

• абитуриенты из других городов, избравшие киевский вуз.

Когда обнародуют списки?

До 26 июля. Их можно будет посмотреть в электронном кабинете абитуриента или на сайте.

Оригиналы необходимо принести до 31 июля.

Источник: http://kr24.com.ua