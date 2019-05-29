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Выборы в Раду могут перенести: названа причина и новая дата
Досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные указом президента Зеленского на 21 июля этого года, могут перенести.
Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале «Лещенко ТУТ», передают Факты.
Для проведения выборов надо внести поправки в государственный бюджет. Нардеп отмечает, если парламент не проголосует за них в четверг, 30 мая, то дату проведение выборов необходимо будет переносить, минимум, на 10 дней.
Президент должен будет подписать новый указ, которым перенести дату голосования с 21 июля на более поздний срок.
Как пишет Сергей Лещенко, выборы в начале сентября могут быть негласным компромиссом для всех. Бонусы получат молодые проекты Вакарчука и Гройсмана — они будут иметь дополнительное время «для разбега».
«Перенос выборов на сентябрь люди воспримут как „Зеленский хочет, а барыги не дают“. Выборы в сентябре, а не в июле или августе, выгодны всем участникам процесса, кроме мажоритарщиков, которые скупили свои округа и получат гарантированный результат именно летом», — считает нардеп.
Он отмечает, что президент Зеленским может быть заинтересован в переносе выборов на первое воскресенье сентября, чтобы из отпусков вернулись молодые избиратели — основной электорат Зеленского, который в июле может быть в отпусках.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы, перенос, Верховная Рада
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