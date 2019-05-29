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Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине

29.05.2019 21:20
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Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли двое горняков.

Об этом сообщается на странице Администрации президента в Твиттер.

В АП уточнили, что сразу по приезду во Львовскую область Зеленский отправился на шахту «Лесная».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, шахта, Зеленский
 
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