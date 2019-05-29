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Зеленский сделал важное заявление о будущем украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook в Международный день миротворца написал, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты.
По словам Зеленского, наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии.
«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира», — написал он.
Президент также отметил, что опыт многих украинских миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать Украину.
«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — написал Зеленский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, военные, заявление, Зеленский
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