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Зеленский внес на рассмотрение в Раду несколько важных законопроектов
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об особенностях процедуры устранения президента от власти".
Об этом сообщил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает Апостроф.
"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - заявил Стефанчук.
Законопроект должна утвердить Верховная Рада, а затем его подпишет президент.
Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, с напоминанием о законопроекте №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Также он заявил о том, что нардепы должны нести ответственность за кнопкодавство и прогулы.
"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады.
"Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента в Раде.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутаты Верховной Рады проголосовали 22 мая против инициативы президента Владимира Зеленского, которая предполагает внесение изменений в закон о выборах в парламент.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Зеленский
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