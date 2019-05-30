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Дожди накроют почти все регионы: синоптики рассказали о погоде перед выходными

30.05.2019 11:02
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Дожди накроют почти все регионы: синоптики рассказали о погоде перед выходными

30 мая, в четверг, грозовой фронт накроет Черниговскую и Киевскую области, а также все западные регионы страны. Как передает replyua.net, ссылаясь на последние данные Гидрометцентра, в четверг в Украине сохранится жаркая погода, однако уже ближе к концу недели погоду омрачат проливные дожди. Сегодня в большинстве регионов ожидается до 30 градусов жары, и только в западных областях синоптики прогнозируют существенное похолодание – до 17-20 градусов.

31 мая, в последний рабочий день, грозовой фронт накроет уже не только запад, но и северные, а также центральные регионы Украины. На остальной территории страны без осадков. На юге, севере, востоке и в центре дневные показатели температур сохранятся на уровне 28-30 градусов тепла, а ночью синоптики прогнозируют +15-17. На западе температурная картина не изменится – синоптики прогнозируют всё те же 17-20 градусов. 

1 июня, в первый летний день, в северных областях также прогнозируется понижение температуры до 22-24 градусов. Прохладная погода сохранится на западе, в остальных областях будет жарко. На всей территории страны, за исключением юга и востока, пройдут дожди. 

Напомним, что ранее климатолог рассказала, что этим летом жаркая погода продлится не больше двух месяцев.



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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