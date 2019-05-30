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Хто пройде до наступного Парламенту – експертна думка
Політолог Петро Охотін висловив свою думку щодо можливого розподілу сил у новому Парламенті.
Експерт звертає увагу на можливості тих, хто потенційно увійде до майбутньої Верховної Ради.
«Думаю, що Зеленському вдасться взяти 35% і подекуди добити мажоритаркою. Вакарчуку прогнозую до 7% за рахунок Зе і По. На більше немає часу. – аналізує ситуацію політолог. -
Час грає проти Порошенка та Зеленського. Першого підважуватиме партія Гройсмана та Славко. Другого - політики з більшою соціальною складовою в програмі, або ж з більш епатажними діями».
Також на думку Охотіна наступні політичні сили також подолають прохідний бар’єр.
«Опозиційний блок - За життя», думаю, набере десь 10%. Дякуємо Вілкулу та Мураєву (щиро) за розкол у рядах південно-східних лав! «Європейській солідарності» дав би 10%. Юлії Тимошенко - десь 9%. Приріст - за рахунок тих, кому не подобаються ліберали в команді Зеленського. Тих, хто очікує від держави захисту. Також мають шанси Ляшко та Смешко. Олег Ляшко отримав нову мішень в обличчі Зеленського - і буде бити по ньому, через що можливості Радикальній партії близько 5,5%. Стільки ж у Ігоря Смешка», - підсумував експерт в інтерв'ю журналістам.
Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради України повинні відбутися 21 липня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, парламент, выборы
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