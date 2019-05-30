Импортозависимый рынок: эксперты предупредили о росте цен на топливо в Украине

30.05.2019 13:30

Специалисты Антимонопольного комитета заявили о том, что в самое ближайшее время в Украине могут повыситься цены на топливо.

Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета, с 1 июля будут действовать новые правила импорта российского сжиженного газа, дизельного топлива и бензина, что в итоге может крайне негативно отразится на ценах. Эксперты напомнили, что украинский рынок топлива остаётся импортозависимым.



«Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран. По информации, размещенной в СМИ, с 1 июня 2019 года вывоз из Российской Федерации на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного минэкономразвития России», - рассказали в пресс-службе. Кроме того, эксперты подчеркнули, что это приведет к ограничениям конкуренции на рынке и спровоцирует рост цен в розничных сетях.